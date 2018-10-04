Венгрия планирует присоединиться к проекту Южного газового коридора

Москва, , 11:07 — REGNUM Будапешт в перспективе намерен присоединиться к проекту Южного газового коридора (ЮГК), об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым, сообщается 4 октября на сайте азербайджанского ведомства.

«Сийярто в ходе встречи заявил о заинтересованности Венгрии в перспективе присоединиться к проекту ЮГК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление глава МИД Венгрии сделал на полях Российской энергетической недели в Москве.

Напомним, проект Южного газового коридора предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа. Стоимость проекта оценивается в более чем $40 млрд. Запуск проекта состоялся 29 мая 2018 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Ранее о своем участии в проекте заявила Хорватия.

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