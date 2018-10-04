Президент Узбекистана выступил за скорейший ввод в строй АЭС

Ташкент, , 11:01 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание, на котором был проведен анализ состояния дел в электроэнергетике, в ходе мероприятия глава республики выступил за скорейший ввод в строй атомной электростанции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В нашей стране имеются мощности для выработки в общей сложности 14 тысяч мегаватт энергии, 86% которых приходятся на тепловые электростанции, из них 84% были введены в строй почти полвека назад, действующие мощности загружены на 83%», отметил Мирзиёев.

Он указал, что если в развитых государствах на выработку 1 киловатта электроэнергии расходуется 240−260 граммов топлива, «то на некоторых станциях нашей страны топлива расходуется вдвое больше».

Глава Узбекистана также проинформировал, что «в результате развития отраслей экономики нашей страны потребность в электричестве к 2030 году достигнет 20 тысяч мегаватт».

По словам Мирзиёева, в Узбекистане электроэнергия производится в основном за счет сжигания природного газа, «к 2030 году объемы сжигания газа еще более вырастут, что в условиях ограниченности данного ресурса будет означать пустую трату огромного количества этого невозобновляемого источника энергии».

«Введение в строй атомной электростанции станет революционным решением в сокращении расхода топлива, однако на это понадобится еще 8−10 лет», подчеркнул президент.

Как ИА REGNUM сообщало ранее председатели правительства Узбекистана и России Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике АЭС. Медведев отметил, что строительство АЭС является наиболее значимым проектом между двумя странами.