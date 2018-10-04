АО «Цеснабанк» выпустил облигационную программу на $1,4 млрд

Астана, , 10:48 — REGNUM Казахстанский АО «Цеснабанк» опубликовал пятую облигационную программу в размере 500 млрд тенге ($1,37 млрд), сообщается 4 октября на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Облигационная программа банка была зарегистрирована Национальным банком республики 2 октября. Ранее глава финансового регулятора Данияр Акишев сообщал, что облигационная программа Нацбанка республики предполагает инвестиции Единого накопительного пенсионного фонда в финансовые инструменты банков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября акционеры «Цеснабанка» приняли решение произвести докапитализацию банка за счет собственных средств в размере 40 млрд тенге ($105,4 млн по состоянию на 11 сентября).

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