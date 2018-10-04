Четверг, 4 Октября 2018 года
11:48:38 МСК

АО «Цеснабанк» выпустил облигационную программу на $1,4 млрд

Экономика

Средства на обигационную программу могут быть выделены из пенсионного фонда

Астана, 4 октября 2018, 10:48 — REGNUM  Казахстанский АО «Цеснабанк» опубликовал пятую облигационную программу в размере 500 млрд тенге ($1,37 млрд), сообщается 4 октября на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Облигационная программа банка была зарегистрирована Национальным банком республики 2 октября. Ранее глава финансового регулятора Данияр Акишев сообщал, что облигационная программа Нацбанка республики предполагает инвестиции Единого накопительного пенсионного фонда в финансовые инструменты банков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября акционеры «Цеснабанка» приняли решение произвести докапитализацию банка за счет собственных средств в размере 40 млрд тенге ($105,4 млн по состоянию на 11 сентября).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане активы «Цеснабанка» докапитализируют на $105 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить