В Китае развивается круизный туризм

Пекин, , 10:43 — REGNUM Из порта Тяньцзинь отправился в первый туристический рейс флагманский круизный корабль SuperStar Virgo сянганской (гонконгской) компании Genting Hong Kong, сообщает 3 октября Синьхуа.

Судно водоизмещением в 75 тыс. тонн имеет в длину 268 м, в ширину 32 м, оборудовано 935 каютами и вмещает почти 2,5 тысячи пассажиров. Оно полностью оборудовано всей туристической инфраструктурой.

Круиз совершается на Японские острова; намечены остановки в портах Кагосима, Фукуока, Беппу и Нагасаки.

Ожидается, что за время каникул, посвященных Национальному дню КНР (годовщине образования страны), который отметили 1 октября, тяньцзиньский порт обслужит почти 30 тысяч туристов.