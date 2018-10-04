«Балтийская солидарность»: Латвия мстит Литве руками Белоруссии

Олег Михайлов, , 10:42 — REGNUM

Клайпедский порт может ожидать крах и одномоментная потеря только по официальным данным 33% грузооборота. И всё это из-за ухода белорусского транзита в Латвию. На самом деле потери могут оказаться до 50% и выше — литовские чиновники стараются манипулировать цифрами. Мол, не так единственный литовский порт зависит от Белоруссии. Ещё как зависит! Ещё как — именно так!

Потеря даже официального оборота в 33% вызывает цепную реакцию, и вся экономика порта, который во многом питает ВВП Литвы, рушится, как карточный домик. Десятки тысяч людей — без работы. Хлынувшие толпы в компании, которые обслуживают действительно другие направления, обесценивают труд десятка видов специальностей. Дальше — только новая волна эмиграции и опустошение Клайпеды. Страшный сон для Литвы!

И в Литве это начинают если пока что ещё не допускать, то представлять последствия.

«На 30% снизится оборот Клайпедского порта, снизятся потоки по железной дороге, что будет означать определённую экономическую яму и признаки кризиса. Наши друзья и соседи латвийцы интенсивно ищут способы, как перенаправить этот поток в Лиепаю, а Литву оставить на льду (литовское устойчивое выражение, аналог «у разбитого корыта», — прим. ИА REGNUM ) на малых дозах грузопотока», — неделю назад, 27 сентября, во время правительственного часа в парламенте Литвы вещал в микрофон литовский либерал-экономист Кястутис Главяцкас.

А уже 4 октября литовский главный новостной портал Delfi цитирует политолога из Института международных отношений при Вильнюсском университете Мариуша Антоновичюса.

«По сути хотят (власти Белоруссии, — прим. ИА REGNUM ) наказать Литву за позицию по Островцу (Белорусской АЭС, которую Литва называет угрозой нацбезопасности и стремится торпедировать проект, — прим. ИА REGNUM ). Вот сейчас стремятся подзадорить конкуренцию между Литвой и Латвией, кто предложит лучшие условия. В этом случае, считаю, нельзя исключать, что латвийцы предложат какой-то пакет мер, который сделает экспорт дешевле (транзит белорусских грузов, чем через Литву, — прим. ИА REGNUM )», — рассуждает политолог, добавляя, что вопросы эта ситуация вызывает больше не к властям Белоруссии, которые естественным образом возмущены позицией Литвы по БелАЭС, а к литовской внешней политике, которая не работает с Латвией.

«Почему нет сотрудничества? Может, у нас слишком мало рычагов влияния в Латвии? Такие вопросы имеют больше значения», — добавляет Антоновичюс.

Политолог лукавит. Латвия имеет огромный список экономических претензий к Литве, которая только на словах называет латышей «братишками», но по сути всё это время только пакостила. Разобранные железнодорожные пути в Реньге, которые ударили по латвийским портам из-за невозможности транспортировки грузов кратчайшим путём, что признала в итоге Еврокомиссия, наказав Литву штрафом. Война вокруг проекта Rail Baltica со смещением руководства единой компании — её возглавляла латышка Байба Рубеса, но её политика крайне раздражала Литву. Свергли. СПГ-терминал, который Литва, прикрываясь Брюсселем, чуть не навязала Латвии. Поливание грязью за внедрение самого мягкого варианта Третьего энергетического пакета и относительно дипломатичное поведение с российским Газпромом, скандалы вокруг прокладки энергокабеля по дну Балтийского моря из Швеции, когда Литва перетянула одеяло на себя, хотя ближе было его вести в Латвию. Продолжать можно долго.

Всё это накапливалось. И сейчас, когда у Латвии представился случай отомстить, да ещё и с экономической выгодой для себя, «искреннее» удивления литовцев, с театральным вопрошанием, отчего же нас Латвия так невзлюбила, выглядит плутовством и лицемерием.