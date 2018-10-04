Долги за газ помешали отопительному сезону в Тутаеве Ярославской области

Ярославль, , 10:31 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области возникли проблемы с началом отопительного сезона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил бывший депутат районного совета Алексей Шеповалов, тепло начали давать 1 октября, а 3 октября оно пропало.

«Те дома, которые успели подключить к отоплению, в них пропало не только отопление, но и горячая вода. Вместо горячей воды течет холодная и грязная», — сказал ИА REGNUM Алексей Шеповалов.

Глава района Дмитрий Юнусов признает сложности с началом отопительного сезона. Но, говорит он, проблемы решаются.

3 октября на Центральной районной котельной была промывка системы отопления, поэтому был достаточно большой сброс воды. Мы это делали, чтобы увеличить срок службы котельной, вымыть ржавчину. Промыли полностью систему отопления и случилось кратковременное понижение температуры теплоносителя — с 65 до 45 градусов. Но потом температура воды поэтапно стала подниматься и к девяти часам вечера достигла нормы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Но на левом берегу города часть домов, отапливаемых газовой котельной, до сих пор стоят холодными.

«В Левобережье три котельные — две мазутные и одна газовая. Мазутные мы запустили 1 октября, а газовую запускаем 4 октября, так как у нас было временное ограничение подачи газа со стороны «Газпрома» из-за образовавшейся задолженности. На сегодняшний день все соглашения с «Газпромом» достигнуты и утром у нас сняли ограничения на котельную и сейчас идет запуск», — корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Юнусов.

По словам главы района, Тутаев накопил за много лет 19 миллионнов долга перед поставщиком газа, но сейчас составлен график его погашения, это убедило «Газпром» снять ограничение на подачу топлива.

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