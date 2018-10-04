В создание инфраструктуры для резидентов ТОР инвестировали 12 млрд рублей

Москва, , 10:23 — REGNUM Объем инвестиций в создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке составил около 12 млрд рублей с 2015 года, сообщает 4 октября пресс-служба министерства России по развитию Дальнего Востока.

В сообщении отмечается, что в рамках проекта за два года построены и введены в эксплуатацию 44 объекта, 96 — находятся в стадии строительства и еще 55 — проектируются.

«В течение ближайших семи лет сумма бюджетных средств на эти цели достигнет 159 млрд рублей», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что строительство инфраструктурных объектов для резидентов ТОР является одной из главных задач Корпорации развития Дальнего Востока. Работы ведутся в графике реализации проектов резидентов. В рамках проекта прокладываются системы водоснабжения и водоотведения, газо-, электро‑ и теплоснабжения. Планируется, что ввод в эксплуатацию основных объектов завершится в 2019 году.

Напомним, территории опережающего развития — это экономические зоны, создаваемые в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ. Резидентам ТОР предоставляются льготные налоговые условия, в отношении них действуют упрощённые административные процедуры. В настоящее время на Дальнем Востоке создано 18 таких территорий.

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