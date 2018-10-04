Финансовый центр Астана получил премии в области исламских финансов

Сараево, , 10:43 — REGNUM Международный финансовый центр Астана (МФЦА) награжден тремя премиями в сфере исламских финансов Global Islamic Finance Awards (GIFA), сообщает 4 октября агентство «Казинформ».

Руководители МФЦА получили премии за «Институциональную поддержку исламских финансов», «Разработку политики в области исламских финансах» и «Инициативы по развитию человеческого капитала».

Церемония награждения состоялась в столице Боснии и Герцеговине — Сараево.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября инвестиционный банк Goldman Sachs и МФЦА завершили структурирование сделки по продаже 4,1% акция международного финансового центра.

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