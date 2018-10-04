Украина решила продолжить наращивать экспорт электроэнергии

Киев, , 09:50 — REGNUM Украина увеличит экспорт электроэнергии в 2019 году на 5,3%, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в 2018 году Украина экспортировала 6,42 млрд кВт-ч электроэнергии. Экспорт будет увеличен в страны Восточной Европы на 3,8%, причем на Польшу придется увеличение экспорта на 6,2%. В Молдавию Киев начнет продавать на 13,6% больше электроэнергии. Импорт электроэнергии в 2019 году Украина не планирует.

Напомним, в 2017 году Киев также увеличил экспорт электроэнергии на 28,6% по сравнению с 2016 годом — до 5,166 млрд кВт-ч. Выручка тоже увеличилась на 55% до $236 млн.