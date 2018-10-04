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Россия может помочь Индии очистить Ганг

Экономика

Вопросы сотрудничества включены в повестку российско-индийского бизнес-форума, который пройдет в Нью-Дели 5 октября

Россия может помочь Индии очистить Ганг
Николай Рерих. Пламя счастья (Огни на Ганге). 1947

Москва, 4 октября 2018, 09:42 — REGNUM  Участия России в проектах по очистке реки Ганг в Индии не исключил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. Кроме того, организация может помочь Индии с модернизацией железных дорог и развитием программы умных городов.

У России — богатый опыт реализации масштабных национальных инфраструктурных проектов в разных сферах, в том числе в области информационных технологий, транспорта, безопасности и энергетики, отметил он. Российские компании готовы стать партнерами для индийских коллег.

«Среди потенциальных направлений — участие в проектах программы очистки вод реки Ганга, модернизация инфраструктуры железных дорог Индии, реализация программы развития «умных городов» (Smart Cities)», — сказал Слепнев РИА Новости.

Вопросы сотрудничества включены в повестку российско-индийского бизнес-форума, который пройдет в индийской столице 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 и 5 октября состоится официальный визит в Индию президента России Владимира Путина. Он проведет переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Лидеры обсудят развитие российско-индийского стратегического партнерства и актуальные вопросы международной и региональной повесток дня.

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