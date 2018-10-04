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Снижение курса рубля выглядит вполне уместно

Экономика

Если нефть начнет дешеветь, коррекция рубля ускорится

Снижение курса рубля выглядит вполне уместно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 4 октября 2018, 09:16 — REGNUM  Российская валюта немного ослабла к доллару и евро на торгах 3 октября, продолжив плавно развивать откат после недавней серии роста. Снижение происходит весьма скромно и сдержанно, что в основном обусловлено высокими ценами на нефть, которые накануне обновили максимумы теперь уже конца октября 2014 года. Так, пара доллар/рубль дошла до области 65,70 руб., прибавив 0,35%, а евро/рубль закрылась на 75,60 руб., в символическом плюсе, заявил корреспонденту аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По его мнению, с технической точки зрения коррекция рубля выглядит вполне уместной после череды покупок, которые продлились три недели. Определенное давление на валюту также оказало неудачное возвращение Минфина на рынок после месячного перерыва — аукцион Минфина по размещению ОФЗ, можно сказать, провалился из-за отсутствия спроса на долговые бумаги. Это послужило своеобразным напоминанием о том, что инвесторы по-прежнему не проявляют особого интереса к российским активам из-за угрозы жестких санкций со стороны США.

«С другой стороны, в пользу рубля продолжает играть дорогая нефть. Brent 3 октября достигла новых вершин на отметке $86,71. И сегодня, 4 октября, она с утра держится в районе уровня $86, сохраняя бычий уклон. Тем временем доллар готовится к завтрашним данным по рынку труда США, и смелые ожидания могут подогреть спрос на «американца» повсеместно. Это чревато дальнейшим укреплением пары доллар/рубль с целью на 66 рублей, а если нефть начнет дешеветь, коррекция рубля ускорится», — считает Ковалев.

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