Долги бюджета закроют кредитом: Балахна после братьев Глушковых

Нижний Новгород, , 09:07 — REGNUM В Балахнинском районе Нижегородской области, получившем печальную известность уголовным делом братьев Глушковых, один из которых — Александр — был ранее главой администрации, а второй — депутатом земского собрания района, на покрытие дефицита бюджета возьмут коммерческий кредит. Хотя изначально бюджет района верстался профицитным. Заёмные средства также планируется направить на погашение муниципальных долговых обязательств. Запрашиваемая сумма — свыше 155 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Финансовое управление администрации Балахнинского района планирует получить кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 155 138 500 рублей. Сумма расходов на проценты составит — до 15 436 280,75 рубля.

За счёт кредитных средств планируется профинансировать дефицит районного бюджета и погасить часть муниципальных долгов. При этом после августовских корректировок бюджета района на 2018 год он остаётся профицитным: общий объем доходов — 1 890 638,4 тыс. рублей, расходов — 1 886 434,2 тыс. рублей при профиците 4204,2 тыс. рублей.

На 1 июля 2018 года долги района составляют 32 млн рублей. Это кредит, оформленный 14 ноября 2017 года в ПАО «Саровбизнебанк» под 9,4% годовых.

В этот раз районные власти планируют оформить кредит под не более 9,95%, сроком на 365 дней, он предназначен «для финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Балахнинский муниципальный район» и (или) погашения муниципальных долговых обязательств». Аукцион пройдёт 22 октября 2018 года.

Напомним, печальную известность Балахнинский район получил после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») в отношении Александра и Владимира Глушковых. Следствие считает, что в период, когда Александр был главой администрации, они с братом и группой лиц под видом реконструкции комплекса автостанции в Балахне по поддельным проектным документам возвели двухэтажное здание торгового центра. Ущерб бюджету составил 26,6 млн рублей. Оба брата задержаны в Грузии, куда они скрылись после возбуждения уголовного дела, и находятся в СИЗО. Расследование дела продолжается.

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