Седьмая часть населения Тюменской области отрезана от внешнего мира

Тюмень, , 09:44 — REGNUM Без малого 14% населения Тюменской области проживает в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с ближайшими районными административными центрами. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципалитетов региона за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наиболее неблагоприятная ситуация с транспортным обеспечением остаётся в Тобольском и Нижнетавдинском районах.

Значительная часть (почти 50%) территорий Тобольского, Нижнетавдинского, Вагайского и Уватского районов области характеризуется большим числом озёр и болотных почв. К отдаленным труднодоступным территориям, окруженным реками и болотами, относятся 46 сельских населенных пунктов этих районов.

В докладе сообщается, что транспортная недоступность решается ежегодным субсидированием местных авиалинии для обеспечения населения воздушным транспортом.

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