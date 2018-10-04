Международное соглашение запретит нерегулируемый промысел в Арктике

Москва, , 09:03 — REGNUM Более 10 стран, в том числе и Россия подписали международное соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктике. Подписание документа состоялось в городе. Илулиссате (Гренландия). Цель соглашения — создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в районе Северного Ледовитого океана, сообщили в Росрыболовстве.

Соглашение подписали такие страны как: Россия, США, Канада, Дания, Гренландия, Норвегия, Исландия, Япония, Китай, Корея и Европейский союз. От Российской Федерации подпись под документом поставил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Согласно документу, каждая сторона разрешает судам, имеющим право ходить под ее флагом, осуществлять промышленное рыболовство в районе действия соглашения только в соответствии с мерами, направленными на устойчивое управление рыбными запасами.

Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения всех документов о ратификации. Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктике будет действовать в течение 16 лет с даты его вступления в силу.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны с арктическим вектором развития начали готовить новое соглашение о запрете нерегулируемого промысла в центральных районах Северного Ледовитого океана в декабре 2017 года. Проект соглашения готовился на протяжении двух лет. В июле 2015 года в Осло пятью прибрежными странами (Россия, США, Норвегия, Канада и Дания) была подписана Декларация о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря.

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