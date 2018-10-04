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Дедолларизация экономики не затронет валютные вклады населения — Силуанов

Экономика

«Никто (в РФ) не собирается исключать хождение доллара»

Дедолларизация экономики не затронет валютные вклады населения — Силуанов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 4 октября 2018, 08:45 — REGNUM  Жителя Российской Федерации не стоит опасаться за судьбу своих валютных вкладов на депозитах банков из-за дедолларизации экономики. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Никто (в РФ) не собирается исключать хождение доллара, — отметил Силуанов. — Никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения».

Он добавил, что реализация плана, в основе которого лежит идея перехода внешнеторговых контрактов в расчеты на разные нацвалюты, позволит снизить зависимость экономики от доллара.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве заявил, что США сами подрывают доверие к доллару как к резервной валюте.

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Планы по дедолларизации в России
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