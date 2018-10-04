Тюменская область: сокращение предпринимателей с ростом оборота

Тюмень, , 08:43 — REGNUM В Тюменской области в 2017 году сократилось число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по сравнению с 2016 годом на 2,6%. Однако растёт оборот продукции и число занятых в МСП тюменцев. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципалитетов региона за 2017 год, который подготовил департамент экономики Тюменской области.

Число субъектов предпринимательства в Тюменской области в 2017 году составило 70,6 тысяч. Большинство из них сосредоточено в городах или крупных районных центрах. Максимальная концентрация — в Тюмени и Тюменском районе. Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, включая микропредприятия в 2017 году в Тюменской области увеличился по сравнению с 2016 годом на 0,3% и составил 684,6 млрд рублей. В этой сфере занято 198 тыс. человек — на 0,5% больше, чем в 2016 году. Из них индивидуальных предпринимателей около 28%.

В 2017 год в Тюменской области вдвое возросло количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему. Это позволило увеличить на 20% поступления в местные бюджеты по патентной системе налогообложения.

Для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях предоставляются займы до 50 млн рублей. Микрозаймы на реализацию небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях выдаются под 3% годовых в объеме до 3 млн рублей.

«Предприниматели — это хребет экономики региона. В 2018 году значительно изменились некоторые региональные программы поддержки бизнеса, добавились новые инструменты», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, полагая, что в текущем году итоговые показатели по МСП будут выше.

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