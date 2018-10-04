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В России готовится программа субсидирования мало‑ и среднетоннажного флота

Экономика

С помощью новых мер поддержки рыбной промышленности страны за 50 лет можно будет построить дополнительно порядка 150 судов

Владивосток, 4 октября 2018, 08:37 — REGNUM  Вопрос государственной поддержки средне‑ и малотоннажного флота, не подпадающего под механизм инвестиционных квот, находится в проработке Росрыболовства и Минпромторга РФ. Об этом 4 октября во Владивостоке сообщил журналистам замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

По словам замглавы ведомства, в настоящее время готовится соответствующая программа субсидирования флота. Также Савчук подчеркнул, что конкретное межведомственное обсуждение указанной программы начнется «в 20-х числах октября», когда в Крыму состоится посвященное указанной теме собрание.

Замглавы Росрыболовства добавил, что с помощью новых мер поддержки рыбной промышленности страны за 50 лет можно будет построить дополнительно около 150 судов.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие рыбопромысловой и флотской отраслей в Дальневосточном федеральном округе тормозит отсутствие нового современного флота. Суда, имеющиеся на вооружении моряков сегодня, были построены еще в советские времена, морально и физически устарели.

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