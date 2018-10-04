Правительство РФ намерено расширить инфраструктуру порта Мурманска

Мурманск, , 08:26 — REGNUM Правительство РФ приняло решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов инфраструктуры морского порта Мурманск. Определены основные условия концессионного соглашения с ООО «Морской торговый порт «Лавна» на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно распоряжению, в рамках концессионного соглашения предусматривается строительство угольного терминала «Лавна», развитие существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительство новой железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива до конца 2020 года в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Отмечается, что реализация концессионного соглашения позволит переключить на создаваемый терминал часть российских внешнеторговых грузов, переваливаемых в настоящее время в портах сопредельных стран и сократить дефицит портовых мощностей для перевалки навалочных грузов в европейской части России.

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Как сообщало ИА REGNUM, на западном берегу Кольского залива продолжается реализация проекта развития Мурманского транспортного узла, в рамках которого должны быть построены угольный порт «Лавна» с возможностью перевалки 18 млн тонн угля и автомобильные и железнодорожные подходы к порту. Проектируемый порт развивает ООО «Морской торговый порт «Лавна».

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