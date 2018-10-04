Правительство РФ выделили 9,8 млрд рублей на покупку «Суперджетов 100»

Москва, , 08:07 — REGNUM Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК») выделены субсидии в размере 9,8 млрд рублей на приобретение самолётов «Сухой Суперджет 100». Средства выделяются на покупку восьми самолётов «Сухой Суперджет 100». Соответствующее постановлении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Общая стоимость самолётов производства АО «Гражданские самолёты Сухого» составляет 18,7 млрд рублей. В последующем эти самолёты будут переданы российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров на региональных авиалиниях. Поставка самолётов авиакомпаниям начнётся в 2018—2019 годах.

Отмечается, что выделенные средства были предусмотрены в федеральном бюджете. Господдержка позволит ПАО «ГТЛК» увеличить количество закупаемых и передаваемых в лизинг самолётов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках создания региональных авиационных «хабов» компания «Аэрофлот» намерена заключить контракт на поставку 100 пассажирских лайнеров SSJ-100 «Сухой Суперджет-100».

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