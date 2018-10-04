Toyota и SoftBank создают компанию для разработки беспилотных автомобилей

Токио, , 07:57 — REGNUM Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation и телекоммуникационная корпорация SoftBank создают совместную компанию на основе общего капитала для разработки беспилотных автомобилей, сообщает 4 октября Kyodo.

По данным издания, совместная компания также намерена заниматься развитием карпулинга — системы поиска попутчиков и совместном распределении расходов между участниками поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что Toyota вложит $500 млн в американскую компанию Uber, чтобы помочь ей в развитии системы такси с самостоятельным вызовом и оплатой поездки через мобильное приложение.

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