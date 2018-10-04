Россия и Казахстан согласовали поставки нефти и нефтепродуктов

Астана, , 08:08 — REGNUM Министры энергетики России и Казахстана Александ Новак и Канат Бозумбаев подписали межправительственный протокол, который вносит изменения в соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщили 3 октября в пресс-службе министерства энергетики республики.

Соглашение позволяет Казахстану принимать решения об открытии или закрытии экспорта или импорта нефти и нефтепродуктов, в зависимости от потребностей и возможностей внутреннего рынка. До подписания документа в республике действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году завершилась модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих нефтезаводов, что позволило значительно увеличить объемы производства бензина. Вышеуказанное соглашение позволит Казахстану экспортировать продукты своих НПЗ.

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