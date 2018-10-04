В Оренбуржье сделали «максимально осторожный» прогноз развития на шесть лет

Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области специалисты разработали шестилетний план социально-экономического развития. Такой дальнесрочный прогноз делается впервые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Прогноз составлен до 2024 года. На весь плановый период предполагается бездефицитный бюджет. По словам первого заместителя министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Натальи Струнцовой, при составлении прогноза использовался максимально осторожный подход.

«Это касается и роста валового регионального продукта (ВРП), и темпов развития промышленности, и других показателей. В целом, как прогнозируется, следующий год станет адаптацией экономики ко многим решениям, принятым в текущем году. Показатель ВРП области в текущем (2018) году оценивается в сумме 880,5 млрд рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года», — сказала Струнцова и отметила, что рост сохранится. Он достигнет 1,8%, учитывая положительную динамику всех секторов экономики к 2024 году.

Согласно шестилетнему прогнозу реальные денежные доходы населения через шесть лет вырастут на 2%. По итогам 2018 года ожидается, что их рост составит 1,3%, а рост средней зарплаты — 7,1%. Предполагается, что по итогам 12 месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в Оренбургской области достигнет 29 393,2 рубля.