Грабёж: цена пшеницы в Сибири вдвое ниже, чем на Юге России

Светлана Шаповалова, , 09:27 — REGNUM

Урожай зерновых в России превысил 100 миллионов тонн. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, по состоянию на 3 октября 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,8 млн га, или 88,6% к уборочной площади (в 2017 г. — 42,2 млн га). Намолочено 102,3 млн тонн зерна (в 2017 г. — 126,5 млн тонн), при урожайности 25,7 ц/га, что на 4,3 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 30 ц/га).

Практически завершилась уборочная кампания в Южном федеральном округе, где с 95% уборочных площадей намолочено уже 27,9 млн тонн зерна при урожайности 33,8 ц/га. Чуть более 80% площадей зерновых убрали в Северо-Кавказском федеральном округе, получив 9,9 млн тонн зерна при урожайности 36,5 ц/га. В Центральном федеральном округе обмолочено 93% площадей, с которых получено 25,8 млн тонн зерна (урожайность 35,7 ц/га). В Приволжском федеральном округе убрано уже более 90% к уборочной площади, что составило 21,2 млн тонн зерна при урожайности 17,8 ц/га. В Северо-Западном федеральном округе — обмолочено 86,9% площади и получено 712,8 тыс. тонн зерна при урожайности 27,2 ц/га. В Уральском федеральном округе уборка зерновых завершена на 86,8%, намолочено 4,9 млн тонн зерна при урожайности 16,8 ц/га. В Дальневосточном федеральном округе уборочные работы завершены почти на 77% площадей, намолот составил 466,1 тыс. тонн зерна при урожайности 19,7 ц/га.

Близится к завершению уборочная кампания даже в тех регионах, где посевные работы пришлось переносить из-за погодных условий или даже объявлять режим ЧС. В Алтайском крае, по оперативной информации на 3 октября, основную зерновую культуру — пшеницу — убрали с 1,327 миллиона гектаров (77%), получив 4,1 миллиона тонн зерна. В Новосибирской области валовой сбор зерна в ходе уборочной кампании — 2018 превысил полтора миллиона тонн.

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В целом по Сибирскому федеральному округу обмолочено уже 69,7% площадей и получено 11,4 млн тонн зерна (в 2017 г. — 13,7 млн тонн), при урожайности 18,2 ц/га, тогда как в 2017 году она была хуже (16,6 ц/га). Но, как и в 2017 году, когда в России был собран рекордный урожай зерновых (более 130 миллионов тонн), цена пшеницы по-прежнему низка, зато стоимость её производства увеличилась, подорожало практически все: гербициды, техника, семена. Но больше всего — топливо. Взлетевшие весной цены на ГСМ сделали посевную и уборочную кампании поистине «золотыми».

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«Мы в растерянности. Если в 2017 году нам поясняли, что цены на зерно рухнули из-за перепроизводства, то почему в 2018 году, когда по всем округам идёт недобор урожая и его качество падает, закупочная цена пшеницы третьего класса в Сибири в два раза ниже, чем, скажем, в Саратовской области? Я узнавал, у коллег из южного региона покупают тонну за 14 070 рублей, а у нас почему за 6−7 тысяч? Это грабёж», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района Алтайского края Владимир Жданов.

По его наблюдениям, несмотря на очевидные проблемы, ни алтайские власти, ни власти соседних сибирских территорий, ни чиновники в российском правительстве не обеспокоены их решением.

«Им всем не до нас: то выборы, то отставки. А МРОТ подняли, районный коэффициент увеличили, но я не представляю за счёт каких средств рабочим теперь зарплату повысить? Почему никто не думает, что случится с хлебным рынком, если производители зерна начнут массово разоряться?» — задаётся вопросом алтайский фермер.

Очевидно, что вывозить зерно из Сибири, пусть даже по льготным тарифам, весьма накладно, учитывая отдалённость территории от зерновых терминалов. Но если до 2016 года аграриев в такой ситуации спасали зерновые интервенции, то теперь этот эффективный механизм государственного регулирования «сломался», во многом — «благодаря» продаже значительной части акций Объединенной зерновой компании братьям Магомедовым, находящимся сейчас под следствием в связи с уголовным делом о крупном хищении бюджетных средств.

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«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости», — заявлял в конце июля глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Может быть, пора уже обозначить более конкретные сроки этого «случая»? Невероятно, но, кинув аграриям «с барского плеча» 5 вместо подтверждённых 12 миллиардов рублей на компенсацию роста цен на ГСМ, новый глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил недавно, что крестьяне и этой сумме должны быть рады:

«Да, сумма ущерба была нами посчитана, она составляла порядка 12 млрд, но при этом надо четко понимать, что мы с вами живем в рыночной экономике, они (аграрии), когда принимали решение о том, что они занимаются сельскохозяйственным бизнесом, брали на себя определенные риски, понимали, что цены на разное сырьё могут колебаться».

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Тем временем производители хлеба уже не раз заявляли о намерениях поднять цены на свою продукцию с связи с подорожанием зерна. Так кто же поможет крестьянам, которые уже не просто говорят о серьезных финансовых трудностях, а готовы кричать, потому что их никто не слышит? Кто обеспечит гражданам России стабильную цену на хлеб?

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