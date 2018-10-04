Греческая прокуратура начала уголовный процесс против Винника

Москва, , 02:34 — REGNUM Прокуратура Салоников (Греция) начала уголовный процесс против арестованного российского гражданина Александра Винника по обвинениям в миллиардных махинациях с криптовалютой, сообщил адвокат задержанного Тимофей Мусатов в интервью РБК.

По словам адвоката, в тюрьму «Дьявата» прибыли следователи греческой финансовой полиции и заявили о допросе Винника в связи с началом уголовного преследования. Они отказали Виннику в требовании адвоката или российского консула. Поэтому гражданин России отказался давать показания.

Также Винника днем ранее допрашивали сотрудники российских правоохранительных органов. Как сообщил адвокат, его допрашивали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Допрос проходил в присутствии греческих правоохранителей, однако Винник отказался давать показания из-за отсутствия адвоката. Допрос был перенесен на 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Верховный суд Греции постановил выдать задержанного гражданина РФ Александа Винника России. Напомним, 25 июля 2017 года на греческом курорте Халкиди был задержан российский гражданин Александр Винник по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег при помощи криптовалютной биржи.

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