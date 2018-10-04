Страны ОПЕК не увеличат добычу нефти в угоду Трампу

Москва, , 01:36 — REGNUM Страны ОПЕК не станут увеличивать добычу нефти из-за информационного давления и ориентируются на экономические факторы. Такой вывод следует из комментария министра энергетики РФ Александра Новака, который он дал 3 октября в эфире Первого канала.

Министр ответил на вопрос о том, какое влияние оказало давление США на страны ОПЕК, чтобы те увеличили добычу для снижения цены на нефть.

«Страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, которые подписывали соглашение о сотрудничестве, очень взвешенную позицию занимают и не реагируют на информационные вбросы. Они ориентируются на фундаментальные факторы, такие как баланс спроса и предложения. Это очень правильно, потому что те риски, которые сегодня есть, не должны влиять на то, чтобы резко выбрасывать дополнительно нефть или сокращать, тем самым нарушая фундаментальные показатели, которые формируют на сегодняшний день рынок», — сказал Новак.

По его словам, сейчас принято решение «продолжить взаимодействие в рамках ранее обозначенных договоренностей».

Напомним, 3 октября Владимир Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу искать в зеркале «виновника» цен на нефть. И добавил, что лучше не вмешиваться в рыночные процессы — «это до добра не доводит».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: В высоких ценах на нефть виноват Трамп