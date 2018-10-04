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Цена на нефть обновила рекорд октября 2014 года

Экономика

К концу дня Brent зафиксировалась на $86,29 за баррель

Цена на нефть обновила рекорд октября 2014 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 4 октября 2018, 00:35 — REGNUM  Мировые цены на нефть за день торгов выросли на 1,6 — 1,8%, нефть марки Brent в ходе торгов достигла рекордных значений 30 октября 2014 года, 3 октября передает агентство Reuters.

К концу дня нефть марки Brent зафиксировалась на отметке $86,29 за баррель (рост $1,49 или 1,8%). При этом в ходе торгов «международный эталон» поднимался в цене до $86,74 за баррель.

Нефть WTI выросла до $76,41 за баррель (рост на $1,18 или 1,6%). Максимум сессии для WTI составил $76,90 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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