Цена на нефть обновила рекорд октября 2014 года

Лондон, , 00:35 — REGNUM Мировые цены на нефть за день торгов выросли на 1,6 — 1,8%, нефть марки Brent в ходе торгов достигла рекордных значений 30 октября 2014 года, 3 октября передает агентство Reuters.

К концу дня нефть марки Brent зафиксировалась на отметке $86,29 за баррель (рост $1,49 или 1,8%). При этом в ходе торгов «международный эталон» поднимался в цене до $86,74 за баррель.

Нефть WTI выросла до $76,41 за баррель (рост на $1,18 или 1,6%). Максимум сессии для WTI составил $76,90 за баррель.

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