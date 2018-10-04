Новак сообщил о восстановлении энергодиалога с США

Москва, , 00:32 — REGNUM Разговор с министром энергетики США Риком Перри — это уже продвижение вперед и хороший шаг, заявил 3 октября министр энергетики РФ Александр Новак в эфире Первого канала. Встреча двух министров прошла в середине сентября.

Ведущий программы «Большая игра» Дмитрий Саймс рассказал, как осветили переговоры в американской прессе — хороший диалог с отсутствием результатов.

«Мы наладили контакт с министром энергетики Перри. Я считаю, что это уже продвижение вперед, потому что на протяжении последних нескольких лет контакты с министерством энергетики Соединенных Штатов Америки не было. С 2014 года не по инициативе РФ был прекращен энергодиалог. И сегодняшняя возможность нам возобновить эти контакты, обсуждать вопросы, касающиеся энергетики, это уже хороший шаг вперед и хороший знак, чтобы постепенно у нас была возможность восстанавливать отношения, и начать хотя бы с энергетики», — сообщил Новак.

Российский министр раскрыл повестку встречи и отметил, что «нужно начинать с малого».

«Мы обсуждали, безусловно, вопросы и трудные, касающиеся нефтегазового сектора, и тех санкций, которые действуют относительно нашего сектора. Мы обсуждали, где можно найти на сегодняшний день перспективы сотрудничества. Это энергоэффективность, возможность создания совместного инвестиционного фонда, который бы вкладывал средства в реализацию инвестпроектов как на территории РФ, так и на территории США. Нужно начинать с малого, чтобы иметь возможность постепенно находить точки соприкосновения», — считает он.

Напомним, 3 октября в Москве начался форум Российская энергетическая неделя, на котором, в том числе, присутствуют американские компании.