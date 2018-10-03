Фонд национального благосостояния в сентябре сократился на 156 млрд рублей

Москва, , 23:59 — REGNUM Объём Фонда национального благосостояния России за сентябрь сократился на 156 млрд рублей и составил 5 трлн 4 млрд 491 млн рублей. Такие данные приводит прес-служба Министерства финансов России.

По состоянию на 1 октября, на счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено 22,11 млрд долларов, 20,66 млрд евро, 4,37 млрд фунтов стерлингов и 86,2 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке — 579,33 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности вложено 3 млрд долларов, в ценные бумаги российских эмитентов — 114,6 млрд рублей и 4,11 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций — 279 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утверждённых правительством, находилось 164,43 млрд рублей.