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Фондовый рынок США показывает уверенный рост

Экономика

Индекс Dow Jones вырос до 26 829,99 пункта

Фондовый рынок США показывает уверенный рост
bfishadow
Dow Jones

Нью-Йорк, США, 4 октября 2018, 00:12 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США растут благодаря позитивным отчетам о состоянии экономики, 3 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 56,05 пункта (0,21%), до 26 829,99 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,35 пункта (0,05%), до 2924,78 пункта, индекс Nasdaq вырос на 24,19 пункта (0,3%), до 8023,74 пункта.

На настроения инвесторов оказали влияние, прежде всего, отчет ADP о росте занятости в США в сентябре на 230 тыс. рабочих мест и информация о росте активности сектора услуг.

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