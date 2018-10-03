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Можно, но глупо. Путин о закупке Европой сжиженного газа у США

Экономика

Президент России призвал Евросоюз бороться за здравый смысл

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 23:28 — REGNUM  Если европейские страны будут покупать газ у США, то это будет глупо и расточительно, заявил 3 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Российский президент отметил, что потребность в энергоносителях будет только расти, но закупать его по более высокой цене хоть и не запрещено, но по меньшей мере глупо.

«Или Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, например, США? Можно, конечно, но это глупость просто. И расточительство. И снижение своей глобальной конкурентноспособности», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что реализация проекта «Северный поток-2» соответствует элементарному здравому смыслу и призвал отстаивать этот здравый смысл.

«Здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов. Будем за него бороться», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал, зачем Евросоюзу нужен «Северный поток — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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