Можно, но глупо. Путин о закупке Европой сжиженного газа у США

Санкт-Петербург, , 23:28 — REGNUM Если европейские страны будут покупать газ у США, то это будет глупо и расточительно, заявил 3 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Российский президент отметил, что потребность в энергоносителях будет только расти, но закупать его по более высокой цене хоть и не запрещено, но по меньшей мере глупо.

«Или Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, например, США? Можно, конечно, но это глупость просто. И расточительство. И снижение своей глобальной конкурентноспособности», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что реализация проекта «Северный поток-2» соответствует элементарному здравому смыслу и призвал отстаивать этот здравый смысл.

«Здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов. Будем за него бороться», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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