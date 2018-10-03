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Рогозин: Контракт на вторую очередь строительства «Восточного» подписан

Экономика

Второй пусковой комплекс на космодроме «Восточный» обойдется в 37,8 млрд рублей

Рогозин: Контракт на вторую очередь строительства «Восточного» подписан
Иллюстрация: Kremlin.ru
Космодром Восточный

Москва, 3 октября 2018, 23:00 — REGNUM  Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что государственный контракт на строительство инфраструктуры на космодроме «Восточный» под ракету-носитель «Ангара» подписан. Об этом Рогозин написал сегодня, 3 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» тяжелого и легкого классов на космодроме Восточный подписан», — пишет Рогозин.

Новый стартовый комплекс для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» займет площадь в 89 га. Стоимость этого комплекса оценивается в 38,7 млрд рублей.

Стартовый комплекс будет состоять из пускового стола, командного пункта, кабель-заправочной башни, транспортно-установочного агрегата, системы зправки, системы пожаротушения и ряда других комплексов.

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Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье
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