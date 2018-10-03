Шёлковый путь может соединить страны «Вышеградской четверки»

Варшава, , 22:34 — REGNUM Центральноевропейские страны: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия объявили в понедельник, 1 октября, о намерении построить высокоскоростную железную дорогу от Будапешта до Варшавы, об этом сообщает европейская медиаплатформа Euractiv со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, планируемая железная дорога позволит поездам ехать со скоростью 250 километров в час с остановками только в Будапеште, Братиславе, Брно (восток Чешской Республики) и Варшаве.

Потенциальные варианты финансирования включают кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). По словам Сийярто, в настоящее время только 14% всех железнодорожных проектов, финансируемых EIB, расположены в Центральной Европе.

«Это будет типичный Вышеградский проект со всеми четырьмя странами, участвующими в переговорах о финансировании», — заявил министр.

Точная сумма необходимых для проекта инвестиций пока неизвестна. Правительство Венгрии намерено вложить в проект 5 миллионов евро, что указывает на то, что основная часть финансирования должна поступать из других источников. Процедура государственных закупок для экономического обоснования займет около полугода, а само обоснование будет закончено за два года.

«Мы бы хотели ускорить этот процесс, но, учитывая масштабы проекта, наши партнеры затребовали этот временной промежуток», — сказал Сийярто.

Линия скоростной железной дороги между Белградом и Будапештом в настоящее время строится с помощью китайских инвестиций и технологий. Это один из участков китайской инициативы «Один пояс — один путь», так называемый китайский «Балканский коридор», ведущий в греческий порт Пирей, который в 2016 году приобрела китайская транспортная компания COSCO.

Сообщается также, что Западные Балканы стали предпочитаемой точкой доступа Китая в ЕС, и коридор на север Европы из Пирея финансируется Китаем. Однако в Брюсселе опасаются, что Китай не будет соблюдать правила ЕС, а большие порты на севере Европы опасаются конкуренции.

Вышеградские страны участвуют в сотрудничестве с Китаем в формате «16+1», что Брюссель считает опасным вторжением на свою территорию. В противовес Китаю ЕС продвигает свой «Европейский путь», основанный на правилах Евросоюза.