Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены

Пекин, , 21:54 — REGNUM Прекращены полностью поставки нефти из США в Китай, сообщает 3 октября агентство Reuters со ссылкой на заявление главы судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня.

По его словам, до начала торговой войны между США и Китаем морские перевозки нефти были очень интенсивны, а теперь они полностью прекращены.

«Мы — один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен», — сказал Чуньлинь на судоходном саммите в Гонконге.

Агентство Reuters утверждает, что об этом также свидетельствуют данные отслеживания морских судов Refinitiv Eikon.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война, или война пошлин, разгорелась между Пекином и Вашингтоном 6 июля после введения США пошлины в 25% на ввоз 818 товаров из Китая, который ответил зеркальными мерами.

Стоит отметить, что непосредственно нефти ни одна из новых пошлин не касается.

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