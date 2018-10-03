В Пакистане в Гвадаре будет построен крупнейший нефтеперерабатывающий зав

Гвадар, Пакистан, , 22:18 — REGNUM 2 октября делегация Саудовской Аравии согласилась построить в пакистанском глубоководном порту Гвадар (провинция Белуджистан) крупный нефтеперерабатывающий завод. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, делегация во главе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром посетила пакистанский порт Гвадар и ознакомилась с проектами развития инфраструктуры в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.

Саудовская делегации согласилась на строительство третьего в мире по величине нефтеперерабатывающего завода в рамках «Нефтяного мегагорода» в Гвадаре, где будет храниться нефть, доставленная из стран Персидского Залива. Кроме того, саудиты займутся возведением железнодорожной сети и автодорог в Белуджистане, которые увеличат возможности Гвадара как торговой гавани Пакистана и Китая.