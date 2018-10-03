Товарооборот между Россией и Сербией может вырасти вдвое

Москва, , 21:58 — REGNUM До 4 млрд долларов или почти вдвое может вырасти товарооборот между Россией и Сербией уже в ближайшей перспективе. Об этом шла речь во время встречи 3 октября в Москве вице-премьера Юрия Борисова с первым зампредом правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Как сообщает сайт правительства РФ, стороны обсудили возможность увеличения товарооборота до 4 млрд долларов и рассмотрели новые проекты инвестиционного сотрудничества. Также достигнута договоренность провести ближайшее заседание межправительственного комитета в Белграде в начале ноября.

Сейчас Россия находится на третьем месте среди зарубежных торговых партнеров Сербии, и в последние годы товарооборот между странами уверенно растет. Так, в 2017 году он увеличился сразу на 23,1% до 2 млрд долларов.

«Есть основания полагать, что итоги 2018 года будут ещё более внушительными», — заявил Борисов.

В январе-июле 2018 российский экспорт в Сербию по сравнению с предыдущим годом увеличился на 25,3% (до 589,6 млн долларов), импорт — на 4,4% (до 667 млн долларов). В балканскую страну выросли поставки природного газа, минеральных удобрений, углерода, резиновых пневматических шин, плит древесноволокнистых, фанеры, стекловолокна, медной проволоки, необработанного алюминия, электрических аккумуляторов, стиральных машин, легковых автомобилей. Из Сербии везут продукты питания — свежие яблоки, персики и ягоду, свинину, сыр и творог, кукурузу, виноградные вина.