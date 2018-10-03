Цена на нефть Brent превысила $86 за баррель

Лондон, , 21:37 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную семь марки Brent превысила $86 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов 3 октбяря.

По состоянию на 21:15 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,56% составила $86,41 за баррель.

В последний раз стоимость барреля нефти данной марки превышала $86 в начале ноября 2014 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,56% — до $76,40 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: В высоких ценах на нефть виноват Трамп