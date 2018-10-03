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Цена на нефть Brent превысила $86 за баррель

Экономика

Стоимость барреля Brent достигла $86,41

Лондон, 3 октября 2018, 21:37 — REGNUM  Цена на североморскую нефтяную семь марки Brent превысила $86 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов 3 октбяря.

По состоянию на 21:15 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,56% составила $86,41 за баррель.

В последний раз стоимость барреля нефти данной марки превышала $86 в начале ноября 2014 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,56% — до $76,40 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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