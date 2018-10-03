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Силуанов: Минфин может отказаться от размещения ОФЗ до конца 2018 года

Экономика

Ведомство намерено ожидать приемлемых условий на рынке

Москва, 3 октября 2018, 21:18 — REGNUM  Министерство финансов России не будет выходить на первичный рынок облигаций федерального займа в случае, если ведомство не будут устраивать условия на рынке. Об этом 3 октября заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Если условия нас не будут устраивать, мы не будем выходить. Пока рынок не успокоится, зачем нам дорогие заимствования», — приводит ТАСС слова главы Минфина.

Силуанов допустил, что ведомство может отказаться от размещения ОФЗ вплоть до следующего года. «До конца года будем смотреть», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Минфин после долгого перерыва возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом.

На первом аукционе ведомство разместило ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на 7,4 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей. Второй аукцион на такую же сумму Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль упал на фоне неудачных аукционов Минфина по размещению ОФЗ

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