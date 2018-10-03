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Фонд прямых инвестиций на сумму $1 млрд создали Узбекистан и ОАЭ

Экономика

В ходе форума также подписан ряд двухсторонних документов

Ташкент, 3 октября 2018, 21:12 — REGNUM  Фонд прямых инвестиций на сумму один миллиард долларов создали Узбекистан и ОАЭ, подписание соответствующих документов состоялось 3 октября в ходе узбекско — эмиратского бизнес-форум в Ташкенте, сообщает Госкомкомитет по инвестициям республики.

Также сообщается, что стороны подписали ряд двухсторонних документов в сферах коммерческого и жилищного строительства, возобновляемой энергетики и инвестиционного сотрудничества.

В частности, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве по строительству торгового центра и международного отеля в городе Самарканде, между ТПП Узбекистана и ТПП Абу-Даби подписано Соглашение о двустороннем сотрудничестве, Государственный комитетом республики по инвестициям и энергетическая компания Masdar договорились сотрудничать в сфере внедрения возобновляемых источников энергии, строительства ветряной и солнечной электростанций.

По данным Госкоминвестиций, на сегодня в Узбекистане осуществляют свою деятельность порядка 100 предприятий с участием капитала ОАЭ, основными сферами деятельности которых является производство текстильной продукции, строительных материалов, плодоовощных консервов, моющих средств, полиграфическая промышленность, оптовая торговля, сфера услуг и другое.

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Экономика Узбекистана
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