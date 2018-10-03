Рубль упал на фоне неудачных аукционов Минфина по размещению ОФЗ

Москва, , 20:58 — REGNUM Курсы доллара и евро растут на вечерних торгах 3 октября на фоне новостей о неудачных акуционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа.

По состоянию на 20:50 мск курс доллара поднялся на 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 65,69 рубля. Евро подрос на 8 копеек — до 75,70 рубля.

Напомним, ранее сегодня Минфин после длительного перерыва возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа.

На первом аукционе ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в феврале 2024 года на 7,4 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей при спросе в 10,75 млрд рублей.

Второй аукцион по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей с погашением в декабре 2021 года Минфин признал несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

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