Руденя: Энергетика должна служить повышению качества жизни людей

Москва, , 20:53 — REGNUM Энергетика должна служить людям и развитию экономики. Об этом заявил глава Тверской области Игорь Руденя, который участвует в международном форуме «Российская энергетическая неделя», открывшемся 3 октября в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

«На пленарном заседании было подчеркнуто на всех уровнях, в том числе президентом ИА REGNUM, что энергетика должна служить развитию экономики и повышению качества жизни людей, а не наоборот — когда общество или бизнес становятся заложниками развития энергетики. Задача, которая сегодня стоит перед нами — провести анализ тарифов, посмотреть, как работает сектор в регионе. Мы последовательно эту работу проводим», — сказал Игорь Руденя по итогам пленарного заседания форума.

4 октября в рамках Российской энергетической недели губернатор Игорь Руденя примет участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое проведёт генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Тверской области стартовали масштабные учения энергетиков. В рамках учений, в частности, планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Результатом должно стать снижение аварийности, минимизация рисков возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий. В учениях задействовано более пяти тысяч специалистов, привлечено порядка 800 единиц техники.

В целом же сложения в модернизацию электросетевого комплекса Тверской области должны составить более пяти миллиардов рублей. Масштабная программа по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий разработана компаниями «Россети» и МРСК-Центра.

Кросе того, в регионе ведется системная работа по консолидации энергоактивов, обеспечению стабильной тарифной политики, повышению платёжной дисциплины потребителей. Для прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ).

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