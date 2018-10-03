Ульяновская область расширяет экономическое сотрудничество с Чехией

Ульяновск, , 19:54 — REGNUM На площадке 60-й Международной машиностроительной выставки (MSV) в городе Брно состоялось первое учредительное заседание рабочей совместной рабочей группы по координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой и Ульяновской областью. Речь шла о расширении направлений взаимодействия сторон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Чешскую делегацию возглавил директор департамента внешнеэкономической политики I Министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишил, Ульяновскую область представил председатель областного правительства Александр Смекалин. Также в заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька, глава торгового представительства России в Чешской Республике Сергей Ступарь, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, представители бизнеса из сферы станкостроения, транспорта и других отраслей.

«Ульяновская область — это наш давний и надежный партнер. Несколько наших компаний уже успешно работают на территории вашего региона и есть целый ряд представителей бизнеса, которых интересует локализация именно в Ульяновской области», — отметил Мартин Поспишил.

Смекалин в свою очередь отметил, что Чехия — стратегический партнер региона и один из главных экономических партнеров России, планируется наращивать кооперационные связи чешских и ульяновских компаний.

«Торговый оборот с Чешской Республикой за первое полугодие 2018 года составил около 8,5 млн долларов США, в том числе экспорт порядка 3 млн долларов США. Мы уверены, что эти показатели вырастут в ближайшее время. В ходе работы мы обсудили с представителями резидентов индустриального парка «Заволжье» перспективы расширения производств, а также провели переговоры с целым рядом компаний, заинтересованных в локализации своих производств в Ульяновской области», — заверил премьер-министр региона.

В настоящее время в регионе построено и уже работает предприятие по производству телескопических и кабинетных защит для станков чешской компании — производителя компонентов для станкостроения «Хестего», чешская станкостроительная компания «Тримилл» сотрудничает с рядом предприятий Ульяновской области, в частности с АО «Авиастар-СП», ульяновским заводом «Форш», где установлены обрабатывающие центры TRIMILL.

Кроме того, между территориями реализуется соглашение о сотрудничестве АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» и Национальной кластерной ассоциацией Чешской Республики (NCA). Также в рамках сотрудничества с чешским кластером Nanoprogress реализуется совместный российско-чешский проект создания лаборатории радиационной биологии и медицинской биотехнологии в Ульяновской области.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, деловые контакты сегодня охватывают практически все основные сферы жизни — промышленное производство, науку, образование, медицину, культуру и многие другие.

«Исходя из тех вызовов, которые стоят перед нами, мы будем очень серьезно заниматься интегрированием межрегиональных и национальных кооперантов, мы намерены сформировать промышленные хабы и межрегиональные кластерные объединения с целью продвижения и позиционирования продукции региона. Это позволит увеличить объем продаж продукции региональных производителей за рубежом», — полагает глава области.

Следующее заседание совместной рабочей группы состоится в апреле 2019 года в Ульяновске на площадке форума «Сделано в Ульяновской области». В нем примет участие чешская бизнес-делегация.

ИА REGNUM напоминает, прорывной точкой в отношениях, которая дала мощный толчок взаимодействию сторон, стала встреча главы Ульяновской области Сергея Морозова с чрезвычайным и полномочным послом Чехии в России Владимиром Ремеком в рамках выставки «Металлообработка-2015». Именно тогда стороны договорились о сотрудничестве и определили основные точки совместной работы.

Соглашение о создании рабочей группы было подписано в 2017 году в ходе визита чешской делегации во главе с Министром торговли и промышленности республики Иржи Гавличеком и послом Чехии в РФ Владимиром Ремеком в Ульяновскую область.