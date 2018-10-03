От энергокомпаний ждут участия в развитии Тверской области — Руденя

Москва, , 19:45 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассчитывает, что крупные энергокомпании будут принимать активное участие в развитии региона. Об этом он заявил по итогам встреч и переговоров с руководством крупных компаний топливно-энергетического комплекса, которые глава региона провел 3 октября в Москве в ходе «Российской энергетической недели», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«С руководителями компании «Газпром» обсудили увеличение объёмов программы газификации региона, с компанией «Газпромнефть» провели предварительные переговоры относительно развития её участия в региональной экономике. Кроме того, прошли консультации с руководством компании «Лукойл» и ряд других рабочих встреч. Надеемся, что наши партнёры будут принимать активное участие в развитии Тверского региона. Наша задача — создать условия, чтобы бизнес чувствовал внимание руководства области, чтобы создавались новые рабочие места для жителей Верхневолжья», — сказал Игорь Руденя.

Отметим, что на пленарном заседании «Российской энергетической недели», посвящённом теме «Устойчивая энергетика для меняющегося мира», президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что устойчивое, поступательное развитие энергетики — ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей, повышения благосостояния.

«На пленарном заседании было подчеркнуто на всех уровнях, в том числе президентом Владимиром Путиным, что энергетика должна служить развитию экономики и повышению качества жизни людей, а не наоборот — когда общество или бизнес становятся заложниками развития энергетики. Задача, которая сегодня стоит перед нами — провести анализ тарифов, посмотреть, как работает сектор в регионе. Мы последовательно эту работу проводим», — отметил Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области ведется системная работа по консолидации энергоактивов, обеспечению стабильной тарифной политики, повышению платёжной дисциплины потребителей. Для прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ).

4 октября, как ожидается, Игорь Руденя в рамках Российской энергетической недели примет участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое проведёт генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.