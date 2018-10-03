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Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей

Экономика

Ведомство заявило об отсутствии заявок «по приемлемым уровням цен»

Москва, 3 октября 2018, 18:51 — REGNUM  Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа на сумму 10 млрд рублей, сообщает 3 октября пресс-служба ведомства.

«Аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ведомство анонсировало проведение 3 октября аукциона по размещению облигаций федерального займа в объёме 10 млрд рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года. Ставка купонного дохода была определена в 7% годовых.

В последний раз Минфин провёл успешный аукцион по размещению облигаций федерального займа 29 августа, разместив бумаги выпуска №25 083 на сумму 13 млрд 219 млн рублей.

Проведённый 5 сентября аукцион также был признан несостоявшимся по причине «резко возросшей волатильности на финансовом рынке», а запланированный на 12 сентября аукцион был отменён из-за «неблагоприятной рыночной конъюнктуры».

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин возобновит аукционы по размещению облигаций федерального займа

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