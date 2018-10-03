На ремонт стадиона в Северной Осетии требуется 1,1 млрд рублей

Владикавказ, , 18:31 — REGNUM В Северной Осетии требует срочного ремонта республиканский стадион «Спартак». К серьезной реконструкции нужно приступать в оперативном порядке. Такой вывод сделала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, которая возглавляет оргкомитет по подготовке к 1100-летнему крещению Алании.

В советское время владикавказский футбольный стадион «Спартак» считался одним из лучших в стране, отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По его словам, он поднимал вопрос реконструкции спортивного объекта на встречах в президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым.

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По их поручению в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации ремонтных работ. К концу 2018 года должна быть завершена экспертиза проекта. Общая сумма, необходимая на ремонт, составляет 1,1 млрд рублей. Финансирование должно поступить уже в 2019 году. После масштабной реконструкции вместительность стадиона составит 27 тыс. человек.

Кроме того, Ольга Голодец пообещала дать поручения Минспорта РФ и Минкавказа рассмотреть возможность коренного изменения состояния материально-технической базы спортивных объектов Северной Осетии.

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