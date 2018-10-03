Билл Гейтс впервые с 1994 года не стал самым богатым гражданином США

Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Глава и основатель транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс впервые с 1994 года не занял первую строчку в рейтинге самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.

Согласно этому рейтингу, богатейшим американцем является основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $160 млрд.

При этом состояние Гейтса Forbes оценивает в $97 млрд. Он оказался на втором месте. Бизнесмен Уоррен Баффет занимает третье место с состоянием в $88,3 млрд.

В пятерку лидеров также попали создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($61 млрд) и основатель компании Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд).