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Билл Гейтс впервые с 1994 года не стал самым богатым гражданином США

Экономика

Его обошел Джефф Безос

Билл Гейтс впервые с 1994 года не стал самым богатым гражданином США
Kuhlmann|MSC
Билл Гейтс

Вашингтон, 3 октября 2018, 18:27 — REGNUM  Глава и основатель транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс впервые с 1994 года не занял первую строчку в рейтинге самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.

Согласно этому рейтингу, богатейшим американцем является основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $160 млрд.

При этом состояние Гейтса Forbes оценивает в $97 млрд. Он оказался на втором месте. Бизнесмен Уоррен Баффет занимает третье место с состоянием в $88,3 млрд.

В пятерку лидеров также попали создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($61 млрд) и основатель компании Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд).

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Рейтинг журнала Forbes
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