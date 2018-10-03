Подписано соглашение о предотвращении нерегулированного промысла в Арктике

Москва, , 18:19 — REGNUM Сегодня, 3 октября, подписано соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Подписание состоялось в г. Илулиссате (Гренландия), со стороны России в церемонии принял участие глава ведомства Илья Шестаков.

Договоренности достигнуты между Российской Федерацией, США, Канадой, Королевством Дания за Фарерские острова и Гренландию, Канадой, Королевством Норвегия, Исландией, Японией, Китайской Народной Республикой, Республикой Корея и Европейским союзом. Цель соглашения — создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в этом районе.

Соглашение разработано в развитие Декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых морских районах центральной части Северного Ледовитого океана, подписанной в июле 2015 года в Осло. Тогда пять приарктических государств согласились не начинать коммерческое рыболовство в этом районе до тех пор, пока не будет собрано достаточно научной информации о запасах и экосистеме арктического региона и не установлены необходимые механизмы регулирования рыболовства.

Согласно положениям соглашения, каждая сторона разрешает судам, имеющим право ходить под ее флагом, осуществлять промышленное рыболовство в районе действия соглашения только в соответствии с мерами, направленными на устойчивое управление рыбными запасами, принимаемыми одной и более региональными или субрегиональными рыбохозяйственными организациями или договоренностями, которые учреждены или могут быть учреждены и действуют в соответствии с международным правом для управления таким рыболовством согласно принятым международным стандартам, или временными мерами по управлению и сохранению, которые могут быть приняты Сторонами в соответствии с документом.

Российская Федерация отстояла принципиально значимые для приарктических стран моменты. Согласован механизм принятия решений по соглашению, предложенный российской стороной: все решения, касающиеся вопросов существа, будут приниматься всеми странами коллективно. В документе также учтена позиция России и по определению района действия соглашения.

«Несмотря на сложный диалог, а также различие в подходах к разрабатываемому тексту, в ходе переговоров нам удалось достичь взаимопонимания по такому важному вопросу, как сохранение Арктики для будущих поколений, — отметил Шестаков. — Это убедительный пример превентивного реагирования заинтересованных государств на глобальные изменения климата, возрастающее антропогенное воздействие и показатель общей готовности принимать согласованные меры по сохранению биоразнообразия Арктики».

Стороны также договорились координировать деятельность по мониторингу, контролю и надзору.