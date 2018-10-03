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Севастополю сократили объёмы освоения федеральной целевой программы

Экономика

Из 11,2 млрд рублей в 2018 году местные власти должны освоить 7,3 млрд рублей

Севастополь, 3 октября 2018, 18:01 — REGNUM  Объём финансов, которые необходимо было освоить в Севастополе по федеральной целевой программе, сокращён почти на треть. Об этом 3 октября журналистам сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«В этом году с учётом корректировки ФЦП составит 7,3, а не 11,2 миллиардов рублей. К вводу в эксплуатацию планируется восемь объектов», — отметил Овсянников.

По его словам, до момента корректировки у Севастополя было 93 объекта ФЦП, из которых 19 власти успели ввести в эксплуатацию.

«Сейчас объектов стало больше. Есть отставание. Поэтому приходится наращивать темп работ по парку Победы, по КОС «Южные», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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