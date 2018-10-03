Фонд госимущества Киргизии не хочет продавать мобильного оператора Megacom

Бишкек, , 18:00 — REGNUM Руководство фонда по управлению госимуществом Киргизии считает, что компания «Альфа Телеком» (владелец бренда «MegaCom» — один из трех крупнейших киргизстанских мобильных операторов) должна оставаться в собственности государства. Об этом сегодня, 3 октября, заявил председатель ФУГИ Ренат Тулебердиев.

По его словам, среди киргизстанских государственных компаний «Альфа Телеком» занимает второе место по прибыльности после аэропорта «Манас».

"Что касается вопроса продажи «MegaCom», то программу приватизации на 2018 — 2020 годы пока не утвердили. Как только это сделают, можно будет говорить о том, будут ли ее продавать», — отметил Тулебердиев.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 2015 года, фонд управления госимуществом Киргизии периодически пытался выставить на торги принадлежащую государству компанию «Альфа Телеком», национализированную после «Апрельской революции», произошедшей весной 2010 года. Однако за три года никто принять участие в аукционах не пожелал.

Однако, потенциальные покупатели, хотевшие заполучить в собственность эту госкомпанию, все же были. Но выставленные ими условия не устраивали киргизстанские власти.

Так, к примеру, в конце сентября 2017 года ФУГИ начал переговоры с генеральным директором «Торгового альянса стран Африки», членом экспертного совета при комитете Государственной думы Российской Федерации Еленой Нагорной.

Но уже в ноябре того же года стало известно о том, что правительство Киргизии прекратило переговорный процесс, поскольку посчитало неприемлемым предложение российской предпринимательницы о передаче ей мобильного оператора в доверительное управление на три года с возможностью дальнейшего выкупа госпакета акций.