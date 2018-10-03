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Россельхознадзор просит суд приостановить работу «Петелинской птицефабрики»

Экономика

Ведомство заявило о повторном выявлении сальмонелл и листерий в продукции предприятия

Россельхознадзор просит суд приостановить работу «Петелинской птицефабрики»
Volker Brinkmann
Сальмонелла (электронная микрофотография)

Москва, 3 октября 2018, 17:52 — REGNUM  Россельхознадзор обратился в суд с заявлением о приостановке выпуска птицеводческой продукции АО «Петелинская птицефабрика», входящего в группу «Черкизово». Об этом сообщает 3 октября пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, основанием для подачи заявления послужило «повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя» в одном из московских магазинов сети «Авоська-Два».

В ведомстве напоминают, что в мае 2018 года «Петелинская птицефабрика» уже была оштрафована Россельхознадзором за аналогичное нарушение на сумму 300 тысяч рублей.

В связи с этим ведомство ходатайствует о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток либо наложении штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Сообщается, что сегодня материалы дела были переданы в суд территориальным управлением Россельхознадзора.

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