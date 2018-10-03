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В Краснодарском крае с начала года закрыто 14 подпольных ЛВЗ

Экономика

В регионе изъято более 1,1 млн литров нелегального алкоголя

В Краснодарском крае с начала года закрыто 14 подпольных ЛВЗ
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Геленджик, Краснодарский край, 3 октября 2018, 17:47 — REGNUM  14 подпольных заводов по производству алкогольной продукции закрыто на территории Краснодарского края с начала 2018 года. Такая информация прозвучала 3 октября на совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Геленджике, сообщила пресс-служба администрации края.

«Всего с начала года в крае выявлено больше 1 млн 100 тысяч литров нелегального алкоголя. Это на 23 тысячи литров больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, открывая совещание.

Лидерами по торговле левым алкоголем названы Туапсе, Армавир, Сочи и Успенский район края. При этом, например, в Выселковском и Калининском районах в этом году не выявлено ни одного литра нелегального алкоголя.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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